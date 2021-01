Covid-19 : 127 décès, 20 personnes en réanimation

Après avoir chuté pendant de longues semaines, les chiffres de l’épidémie stagnent depuis le début de l’année. Dans le même temps, la mortalité liée au Covid semble avoir enfin baissé.

Avec 357 cas confirmés ces sept derniers jours, dont 62 ce weekend la circulation du virus n’a que très peu évolué depuis une semaine. Elle était même inférieure dans les premiers jours de l’année (269 cas du 1er au 7 janvier), probablement du fait des vacances scolaires qui ont ralenti le rythme de dépistage. Environ 1500 personnes se sont présentées pour un test dans la première semaine de 2021, contre plus de 4000 passages hebdomadaires un mois plus tôt. Avec 19% de tests confirmant une contamination entre le 4 et le 10 janvier, le taux de positivité est lui aussi en léger retrait.

Du côté de l’hôpital, la décrue entamée à la mi-novembre, quand la filière Covid du CHPF accueillait plus de 100 patients, s’est arrêtée. 38 personnes sont aujourd’hui hospitalisées pour des symptômes graves ou un état inquiétant, soit, à quelques oscillations près, le niveau de ces 10 dernier jours. Parmi ces malades, 20 patients sont en service d’anesthésie réanimation, un niveau là encore stable. Le Taaone a connu un nouveau décès lié à l’épidémie ce weekend, portant à 127 le nombre de victimes du covid en Polynésie. Beaucoup, bien sûr, même si le taux de létalité de la maladie reste très inférieur au fenua qu’en métropole ou en Europe. Le rythme de mortalité semble d’ailleurs avoir ralenti : « seulement » six personnes contaminées sont décédées, ces deux dernières semaines.