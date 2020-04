Covid-19 : 139 tests supplémentaires, aucun nouveau cas

Le bulletin de la cellule sanitaire du Pays de ce samedi 18 avril montre un nombre de cas positifs inchangé malgré 139 tests supplémentaires en 24 heures.

Depuis le lundi 13 avril, 413 dépistages ont été pratiqués et aucun nouveau cas n’a été détecté. Le nombre de personnes positives au coronavirus est donc toujours 55, pour le 6e jour consécutif.

Aucune nouvelle hospitalisation non plus n’est à déplorer, et la Polynésie ne compte aucun décès du covid-19 depuis la découverte du premier cas le 10 mars dernier.