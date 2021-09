Covid-19 en Nouvelle-Calédonie : le confinement et le couvre-feu prolongés jusqu’au 4 octobre

Si la situation sanitaire s’améliore lentement aux Antilles et en Polynésie, la Nouvelle-Calédonie fait face à une vague épidémique d’ampleur. Sept nouveaux décès ont été déplorés en 24h, le confinement est prolongé et 700 soignants réservistes calédoniens sont déjà mobilisés.

Ce sont le président du gouvernement collégial calédonien, Louis Mapou, et le Haut-commissaire de la République, Patrice Faure, qui ont, ce vendredi, tenu le traditionnel point presse lié à la situation sanitaire sur l’archipel. D’entrée, les deux responsables ont annoncé sept nouveaux décès du covid-19, doublant ainsi le nombre de victimes depuis le 6 septembre seulement.

« Il s’agit pour la plupart de personnes de plus de 50 ans, non vaccinées, avec diverses comorbidités, originaires de différentes communes du pays. Le plus jeune avait 48 ans, ce qui montre que personne n’est à l’abris du virus en Nouvelle-Calédonie », a commenté, Louis Mapou. En outre, 383 nouveaux cas positifs ont été enregistrés jeudi, portant à 2 769 le nombre de cas de Covid-19 depuis le 6 septembre, et 2 843 depuis mars 2020.

Selon Louis Mapou, « la grande majorité » des 29 patients en réanimation « ne sont pas vaccinés ». « J’insiste dessus : la grande majorité des personnes décédées et de celles qui sont en réanimation ne sont pas vaccinées », a-t-il martelé, « nous devons nous rendre à l’évidence, la situation que nous endurons désormais confirme que la vaccination est le meilleur moyen, voire le seul, de se protéger contre les formes graves du Covid-19 et donc de préserver nos vies et nos capacités hospitalières contre le variant Delta ».

Si la vaccination a accéléré avec la circulation récente du virus en Nouvelle-Calédonie, le taux reste encore bas : 29% des Calédoniens affichent un schéma vaccinal complet. « C’est très nettement insuffisant » a confirmé Louis Mapou. « La moitié d’entre nous n’est pas vaccinée, c’est un sujet majeur d’inquiétude ». À la demande de tribus, des équipes médicales du RSMA seront envoyées à l’aide d’hélicoptères des forces armées pour relayer la campagne de vaccination dans les tribus difficilement accessibles du territoire, comme l’île de Belep en province Nord dès ce samedi.

Sur place, la réserve sanitaire calédonienne – 700 personnes environ – est déjà mobilisée. En outre, plusieurs hôtels ont été réquisitionnés pour accueillir des patients et éviter une surcharge du Médipôle, principal centre hospitalier, où la situation est déjà tendue. « Je viens de faire la demande officielle auprès de l’État de renforts humains, 300 personnes de plus de la réserve sanitaire » a ajouté Louis Mapou. Une demande qui aurait été entendue puisque Patrice Faure a annoncé l’arrivée de ces renforts pour la semaine prochaine.

Mais pour faire face à la vague épidémique, les autorités locales ont donc décidé de prolonger le confinement en vigueur jusqu’au 4 octobre. « Nous voulons protéger notre population, afin qu’elle puisse retrouver (…) une vie sociale qui permette à la Nouvelle-Calédonie et à notre population de se relancer à nouveau », a assuré Louis Mapou. Le gouvernement local entend par ailleurs mettre en place un pass sanitaire début octobre, qui permettrait selon les autorités locales d’accompagner la reprise économique en sécurité.

