Covid-19 : « la Polynésie ne sera plus jamais confinée », dit Édouard Fritch

Le gouvernement a rencontré une trentaine de professionnels samedi à Raiatea. Edouard Fritch en a profité pour faire le point sur la situation sanitaire en Polynésie. Le Président a affirmé que le Pays ne sera plus jamais confiné, même si la situation sanitaire à venir venait à s’aggraver.

Samedi après-midi, le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, entouré du Vice-président, Tearii Te Moana Alpha, du ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou et de la ministre du Tourisme et du travail, Nicole Bouteau, a organisé une rencontre avec les acteurs économiques de Raiatea, à la mairie de Uturoa.

Le Président a débuté la réunion par un point sur la situation sanitaire en Polynésie française. « Le Pays ne sera plus jamais confiné, même si la situation sanitaire à venir venait à s’aggraver. Un confinement ne sera plus possible, car le pays n’a plus les ressources nécessaires pour consacrer des moyens financiers supplémentaires pour sauver nos entreprises et nos travailleurs, même sous la forme d’emprunt », a indiqué le communiqué de la présidence. Édouard Fritch a aussi martelé que la vaccination était le seul moyen d’endiguer cette pandémie.

De son côté, la ministre du Travail a expliqué aux professionnels la manière dont la loi s’appliquera dans les entreprises. Les acteurs économiques de Raiatea ont également abordé le sujet des croisières touristiques et des difficultés rencontrées durant toute la longue période d’épidémie. La ministre du Tourisme leur a confirmé que les croisières avaient été autorisées à reprendre.

Avec communiqué.