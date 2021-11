Début de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière

La campagne de vaccination contre la grippe se déroule du 30 octobre 2021 au 31 janvier 2022. Cette campagne s’inscrit dans un contexte toujours marqué par l’épidémie de Covid-19. Les personnes fragiles font partie des publics prioritaires.

« La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2021-2022 se déroulera du 30 octobre 2021 au 31 janvier 2022 », a indiqué la direction de la santé dans son communiqué. Cette année, la Direction de la santé met gratuitement à disposition des vaccins pour les catégories ciblées. Pour les groupes à risque : les personnes de 60 ans et plus, les personnes en affection longue durée (« Carnet rouge »), les femmes enceintes (1er, 2e, 3e trimestre), les personnes souffrant d’obésité, les personnes avec un IMC≥40, et tous les professionnels de santé.

La direction de la santé rappelle que l’année 2021 est une année particulière. « Depuis le mois de janvier, la campagne de vaccination contre la Covid19 a été mise en place et elle est toujours d’actualité ». L’objectif est donc d’encourager la synergie entre les deux campagnes de vaccination contre la grippe et le Covid-19. La Haute-Autorité de santé recommande ainsi, lorsque c’est possible, de réaliser les deux injections de vaccin contre le Covid et la grippe le même jour – une dose dans chaque bras – afin « d’optimiser la couverture vaccinale contre ces deux épidémies ». Si cela n’est pas possible, la HAS précise qu’il n’y a pas de délai à respecter entre les deux vaccinations.

Les vaccins seront délivrés gratuitement sur présentation d’un justificatif (carte CPS, carnet rouge, carnet de grossesse, carte professionnelle) dans toutes les structures de soins de Polynésie française, publiques comme privées ainsi que les pharmacies. Pour les personnes ne relevant pas de la gratuité, les vaccins seront vendus sans ordonnance dans toutes les pharmacies.

Avec communiqué.