Covid-19 : l’avis du conseil scientifique sur le déconfinement dans les outre-mer

Le Conseil scientifique national a rendu hier son avis sur le déconfinement dans les Outre-mers français et les modalités d’entrée sur les différents territoires. En Polynésie, il recommande d’attendre juin pour augmenter le trafic voyageurs. Et préconise un déconfinement progressif adapté aux capacités d’accueil, la priorisation des rapprochements familiaux et professionnels, et la poursuite d’une politique de tests et de quatorzaine appliquée à tous les voyageurs.

L’objectif : réussir le déconfinement « sans réintroduire le virus là où il n’est plus présent et (en limitant) sa transmission au maximum là où il est encore actif. »

Pas de trafic voyageurs accru avant juin

La Polynésie est l’un des 6 territoires où l’épidémie est en régression, grâce à sa « politique volontariste ». « Dans ces territoires, il est possible d’envisager la disparition des cas de Covid-19 dans les semaines ou mois à venir. La priorité, en cette période de déconfinement progressif est alors de ne pas relâcher, voire de renforcer, le dispositif sanitaire actuel de dépistage, isolement des malades et suivi actif des personnes contacts, tout comme en métropole. Le Conseil scientifique recommande de n’accroître la fréquence des transports de voyageurs, qu’à partir du mois de juin, en privilégiant les rapprochements familiaux et les déplacements professionnels. »

La quatorzaine à domicile, un risque et une contrainte pour tout le foyer

Concernant les entrées sur le territoire, le conseil scientifique national estime que « la quatorzaine en structure d’accueil dédiée » est la stratégie « qui assure la meilleure prévention de l’introduction de nouveaux cas de Covid-19 dans les territoires. Elle est à privilégier, autant que possible, au regard de l’impératif de sécurité sanitaire ».

Mais il reconnaît également qu’ « avec l’augmentation du flux des voyageurs, les infrastructures d’accueil dédiées ne seront plus suffisantes partout pour accueillir tous les arrivants. » La quatorzaine à domicile, avec test à l’issue, est « une option possible » mais qui « présente un risque de transmission intrafamiliale du Covid-19 et de création d’une nouvelle chaîne de transmission, dépassant le cadre familial. Dans ce contexte les mesures de distanciation sociale et de respect des mesures barrières devront être appliquées par toutes les personnes hébergées sous le même toit que le nouvel arrivant. »

Autre option envisagée par le conseil scientifique, la demi-quatorzaine à domicile avant et après voyage, qui n’a pas été évoqué en Polynésie : elle permet de raccourcir la durée de quarantaine à l’arrivée dans le territoire. Le conseil scientifique juge l’option « acceptable » mais prévient qu’elle présente un risque accru « si elle n’est pas appliquée strictement », et que le déplacement en lui-même présente un risque de rupture de la quatorzaine. Il préconise donc un test dans les 48 heures précédant le voyage, en plus du test en fin de quatorzaine.

En conclusion, les deux recommandations du Conseil scientifique national son les suivantes