Covid-19 : le régulateur européen autorise un vaccin Pfizer contre des sous-variants d’Omicron

L’Agence européenne des médicaments a approuvé lundi un vaccin de Pfizer contre le Covid-19 ciblant les sous-variants d’Omicron. L’objectif étant de déployer des campagnes de rappel cet hiver en cas d’éventuelle nouvelle vague. Il revient maintenant à la commission européenne de trancher.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé lundi un vaccin contre le Covid-19 de Pfizer ciblant les sous-lignages d’Omicron BA.4 et BA.5, en vue d’une campagne de rappel cet hiver pour parer de nouvelles vagues anticipées. « Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’EMA a recommandé d’autoriser un vaccin bivalent adapté ciblant les sous-variants d’Omicron BA.4 et BA.5 en plus de la souche originale de SARS-CoV-2« , a déclaré l’EMA dans un communiqué.

Le sérum devrait selon l’EMA être « plus efficace que Comirnaty pour déclencher une réponse immunitaire contre les sous-variants BA.4 et BA.5« , plus bénins mais plus aisément transmissibles. Le vaccin, une version adaptée du vaccin ARNm anti-Covid Comirnaty de Pfizer/BioNTech, est destiné aux personnes âgées de 12 ans et plus qui ont reçu au moins une première vaccination contre le Covid-19, a précisé l’EMA.

La Commission européenne va trancher

Alors que « de nouvelles vagues d’infections sont anticipées pendant la saison froide« , cette recommandation « élargira encore l’arsenal de vaccins disponibles pour protéger les personnes contre le Covid-19 » au sein de l’UE, a salué le régulateur européen. L’avis du CHMP sur « Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 » va maintenant être envoyé à la Commission européenne qui adoptera une décision finale.

Le feu vert de l’EMA suit de près l’approbation au début du mois de deux autres vaccins adaptés par Pfizer et son rival Moderna, qui ciblent la souche Covid-19 originale et le sous-variant antérieur BA.1 d’Omicron. Avec le vaccin adapté Original/Omicron BA.1 récemment autorisé, ce nouveau vaccin adapté devrait contribuer à maintenir une protection optimale contre le Covid-19 à mesure que le virus évolue, selon l’EMA.

En partenariat avec Europe 1.