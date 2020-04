Covid-19 : le total des cas passe à 57

Le point de situation de la cellule sanitaire de ce mardi 21 avril montre qu’un cas supplémentaire a été détecté en Polynésie française, portant le total depuis le 10 mars dernier à 57. Le nombre total de dépistages est de 1 655.

Après un nouveau cas de covid-19 décelé lundi portant le nombre total de cas détectés à 56, ce mardi la cellule sanitaire a fait état d’un nouveau cas, élevant le nombre de personnes atteintes à 57. Parmi ces 57 cas, pour l’heure, ce sont 35 personnes (soit 16 de plus que lundi) qui ne présentent plus de signes de maladie et 22 qui sont toujours sous surveillance.

Depuis le point de situation donné hier, ce sont ainsi 140 nouveaux tests de dépistages qui ont été réalisés. La personne âgée de Papara reste toujours hospitalisée.