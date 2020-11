Covid-19: moins d’hospitalisations, toujours des décès

Le CHPF et les hôpitaux périphériques comptent ce lundi 74 patients en filière Covid. L’accalmie se poursuit donc, mais les réanimations sont toujours nombreuses, et la maladie continue de tuer : 2 décès ont eu lieu durant le weekend et 7 sur la semaine.

Après avoir connu une baisse importante pendant trois semaines, le nombre de contaminations semble se stabiliser entre 1 000 et 1 200 cas hebdomadaires (1 086 sur les 7 derniers jours). L’ouverture de centres de dépistage rapide sans rendez-vous ni ordonnance n’a pas engendré de rebond des contaminations, ce qui semble indiquer que la propagation du virus s’affaiblit bien. L’épidémie est pourtant toujours là : le taux d’incidence du Covid, estimé à 390 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours, est toujours plus de trois fois supérieur à celui de la métropole.

Du côté de Taaone et des hôpitaux de Moorea et d’Uturoa, 74 patients sont actuellement soignés en filière Covid. Là encore, l’évolution est rassurante : le chiffre qui avait dépassé la centaine à la mi-novembre et qui n’avait pas été aussi bas depuis le 20 octobre. Mais le service d’anesthésie-réanimation du Taaone, lui, ne désemplit pas : 24 personnes sont actuellement prises en charge pour des défaillances vitales, et placés sous assistance respiratoire. L’évolution des contaminations se répercutant sur l’activité de l’hôpital, et de la réanimation en particulier, avec quelques semaines de retard, il est à espérer que ce chiffre baisse durant la première quinzaine de décembre.

Enfin, l’épidémie tue toujours en Polynésie. Deux patients sont décédés durant le weekend, 7 durant la semaine et 75 depuis le mois de septembre. Il est trop tôt pour dire si cette mortalité, très importante pour une maladie virale, mais bien plus faible en proportion que dans beaucoup de pays du monde, connait une réelle baisse.