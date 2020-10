Covid-19 : un 11e décès, et plus d’un millier de cas actifs

Avec plus de 960 cas découverts en une semaine, et 50 hospitalisations en cours à Taaone, l’épidémie de covid-19 a pris de nouvelles proportions au fenua ces derniers jours.

Le virus circule plus que jamais en Polynésie. Les derniers chiffres de la Direction de la santé montrent un nouveau record de dépistages : près de 500 cas positifs supplémentaires depuis vendredi matin, et près de 1 000 sur une semaine. Bien sûr, la majorité de ces contaminations n’engendre que des symptômes faibles (toux, mal de tête, fièvre…), voire inexistants. Mais même les cas bénins sont contagieux et participent à la circulation du virus vers des personnes plus sensibles. Raison pour laquelle l’hôpital de Taaone n’a jamais connu une telle affluence : 50 hospitalisations en filière « covid+ », dont 8 en réanimation, ce lundi. En fin de semaine dernière, le Dr Philippe Dupire appelait une nouvelle fois au respect des gestes barrières pour éviter une saturation de l’hôpital. Le CHPF a en outre connu un nouveau décès, dimanche, portant à 11 morts le bilan de l’épidémie au fenua. Aucune précision sur l’âge et l’état de santé antérieur de cette personne n’a été donnée pour l’instant.

Mesures de restrictions : la balle dans le camp de l’État

À noter que la trajectoire actuelle de l’épidémie correspond peu ou prou aux modélisations présentées à la mi-septembre par le ministère de la Santé. Des données qui entrevoyaient, sauf regain d’effort pour « aplanir la courbe », un pic de propagation, d’hospitalisation et de décès entre décembre et janvier. Jacques Raynal appelait alors à la « mobilisation » pour ralentir l’épidémie. Notamment en évitant les déplacements vers les îles et les regroupements, y compris familiaux et amicaux. Le ministre de la Santé, qui n’a plus pris la parole publiquement depuis, avait aussi rappelé qu’il appartenait à l’État de mettre en place de nouvelles mesures coercitives pour lutter contre la propagation.