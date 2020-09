Covid-19 : un septième décès, 11 personnes en réanimation

Le gouvernement a annoncé ce lundi après-midi le décès d’une patiente de 63 ans atteinte du Covid et hospitalisée à Taaone. Si les derniers chiffres ne montrent pas de flambée épidémique ni de saturation hospitalière, les autorités n’ont jamais identifié autant de cas en une semaine et le service de réanimation est plus sollicité que jamais.



La patiente décédée, âgée de 63 ans, était hospitalisée depuis le 24 septembre « pour insuffisance respiratoire sévère », a précisé le gouvernement dans un communiqué. D’après Tahiti-Infos, elle présentait plusieurs comorbidités, mais n’avait pas été admise en service de réanimation.

Au total, la Polynésie a recensé 1 666 cas de Covid-19 depuis la réouverture du trafic international le 15 juillet. « Parmi eux, 1 369 sont sortis d’isolement et 290 cas sont en cours de suivi », précise la Direction de la santé. La plupart de ces cas actifs sont localisés dans les communes urbaines de Tahiti. Mais « 27 cas sont suivis à Moorea, 3 à Bora Bora, 2 à Raiatea, 1 à Huahine, 1 à Rangiroa », pointent les autorités. Parmi les 25 personnes actuellement hospitalisées au CHPF pour maladie covid, 11 sont en service de réanimation, un record depuis le début de la crise sanitaire.

À noter qu’avec 334 cas découverts, la semaine passée a constitué un nouveau pic dans la propagation de l’épidémie.