Covid : après la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna se confine à son tour

En Nouvelle-Calédonie trois foyers de contamination, et un confinement strict Trois foyers de contamination, tous liés à Wallis-et-Futuna auraient été identifiés par les autorités sanitaires du pays. Premier foyer évoqué, au centre-ville, chez une famille de trois personnes et un cas contact. Un second est issu de la clinique, par le biais de deux évacués sanitaires en provenance de Wallis et de deux personnes qui les accompagnaient. Le troisième est lié au CHT, une personne évacuée sanitaire de Wallis. Soit neuf cas positifs au total. D’après les Nouvelles Calédoniennes, 257 tests auraient déjà été menées lundi parmi les sujets contacts et des cas suspects. Les autorités n’excluent pas que certaines contaminations se révèlent après plusieurs jours d’incubation. Malgré tout le confinement est bien entré en application sur le Caillou. Les vols intérieurs, inter-provinces et les transports maritimes sont suspendus. Seul le réseau interurbain est maintenu afin de permettre aux personnes qui seront autorisées à poursuivre leur activité professionnelle de se rendre sur leur lieu de travail. Les vols internationaux sont également suspendus, à l’exception du transport de personnel médical, paramédical ou personnel essentiel à l’activité économique. Les deux vols prévus demain et après-demain, l’un en provenance d’Australie (Evasan), l’autre en provenance de Wallis afin de faire revenir des ressortissants calédoniens, sont les seuls maintenus, mais une quatorzaine stricte sera respectée par les passagers à leur arrivée. Tous les vols de transport de marchandise sont maintenus, les institutions appellent donc les Calédoniens à ne pas céder à la panique ou à s’agglutiner dans les supermarchés dans l’irrespect des gestes barrière. des files d’attente importantes avaient été observées lundi devant les centres commerciaux de l’agglomération nouméenne. Côté enseignement, toutes les écoles, collèges, lycées et universités sont désormais fermés. De même que l’ensemble des établissements de loisirs et culturels, musées, discothèque, bars, nakamals. Aucune activité de chasse, de pêche, de plaisance ou de baignade ne sera autorisée. Durant le confinement, les forces de police seront amenées à effectuer des contrôles afin d’éviter tout regroupement de personnes, qui seront interdits pendant 15 jours, incluant les cérémonies coutumières, la pratique d’un culte, les manifestations sportives, etc. La première infraction sera sanctionnée d’une amende de 15 000 francs CFP (125€), et le non-port du masque sera sanctionné dès samedi 13 mars. Avec Outremer 360°