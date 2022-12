Covid : le nombre de cas en hausse, les rappels toujours à la traine

Avec 400 cas de covid actifs au fenua, la reprise épidémique se confirme. Les autorités sanitaires, qui l’annonce depuis plusieurs semaines, recommandent de mettre à jour sa vaccination. Plus de 700 personnes l’ont fait ce weekend, mais les taux de rappels restent très bas.

400 cas actifs au fenua. C’est le dernier décompte de la plateforme Covid, qui a recensé, malgré le très faible nombre de tests certifiés réalisés en laboratoire ou en pharmacie, 141 nouveaux cas pendant le weekend. Les autorités sanitaires qui comptent surtout 4 hospitalisations dans les services spécialisés de Taaone et d’Uturoa ce lundi. Bien loin des pics épidémiques de 2020 et 2021, mais de quoi confirmer la reprise épidémique annoncée depuis plusieurs semaines par les spécialistes qui appellent plus que jamais les Polynésiens à tenir à jour leur vaccination Covid.

Une nouvelle injection est recommandée 6 mois après le dernier rappel ou la dernière contamination, quel que soit le nombre de doses, et tout particulièrement pour les personnes à risque ou âgées. Un message qui a visiblement du mal à passer après bientôt trois ans de pandémie : 23% seulement des plus de 60 ans ont fait un rappel de moins de 6 mois, et ce taux est quasi nul chez les jeunes adultes. La plateforme Covid espère tout de même voir les taux de vaccination rebondir : plus de 750 personnes ont fait leur rappel, ce samedi, au vaccinodrome de la présidence, davantage que sur l’ensemble de la semaine précédente. Le vaccinodrome sera de nouveau ouvert, toujours avec des vaccins Pfizer classiques et les sérums « bivalents », plus adaptés aux nouveaux variants, le samedi 17 décembre. Le centre de vaccination de l’école d’infirmière de Mamao reste lui aussi ouvert, de lundi à vendredi.

À noter que les autorités sanitaires ont confirmé, après analyse, un décès Covid annoncé la semaine dernière par nos confrères de Polynésie la 1ere, et qui remonte à une dizaine de jours dans le service de réanimation du CHPF. Il s’agit du premier mort de l’épidémie depuis plusieurs mois.