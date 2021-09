Crise sanitaire : Sébastien Lecornu tacle la Polynésie

Invité du journal télévisé de Mayotte La 1ère lundi soir, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a pris la Polynésie en contre-exemple de gestion efficace de l’épidémie de Covid-19, qui selon lui n’a pas suffisamment promu la vaccination et qui a insisté pour rouvrir les frontières alors que les vaccinés étaient encore minoritaires.

Très agacé, c’est le moins qu’on puisse dire. Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, qui était en déplacement à Mayotte, a naturellement abordé la problématique de l’épidémie de Covid-19 dans ce territoire où le taux de vaccination reste faible. Et pour mieux illustrer son propos, il a pris en contre-exemple la Polynésie française : il considère que l’effort vaccinal n’a pas été suffisamment soutenu, et que le fenua paye aujourd’hui l’ouverture prématurée de ses frontières par « une épidémie de non vaccinés ».

Venu en Polynésie une première fois en mai pour préparer la visite présidentielle puis en juillet avec Emmanuel Macron, il a pu observer la désinvolture avec laquelle la vaccination était considérée en Polynésie, déclarait-il à Mayotte La 1ère . Au centre de vaccination de Bora Bora où « il y avait péniblement une dizaine de personnes qui se faisaient vacciner, quand je demandais à celles et ceux qui m’accompagnaient, les délégations, le personnel, les habitants, est-ce que vous êtes vaccinés, tout le monde me fuyait du regard en disant oui peut-être, bientôt, on verra etc… »

On se rappelle que dans un premier temps le ministre des Outre-mer souhaitait que le fenua atteigne un taux de vaccination de 75 à 80% avant de rouvrir ses frontières, formulant le vœu que la Polynésie serve d’exemple pour les autres Outre-mer en matière de sortie de crise. Il n’a pas été exaucé. Utilisant lui aussi l’expression « épidémie de non vaccinés » que l’on a pu entendre dans la bouche du ministre polynésien de la Santé, Jacques Raynal, Sébastien Lecornu renvoie aux « acteurs du territoire » la responsabilité de la levée des motifs impérieux et de la réouverture des frontières. « J’ai essuyé beaucoup de critiques parce que nous avions maintenu les motifs impérieux, que nous avons fini par lever à la demande pressante des acteurs du territoire », disait Sébastien Lecornu qui tempère toutefois, « c’était d’ailleurs légitime, mais ça ne fonctionne que parce qu’on va avancer sur la vaccination. On n’a pas avancé sur la vaccination. La Polynésie française comme les Antilles, c’est une épidémie de non vaccinés ».

Actuellement en Polynésie, 7 mois et demi après l’arrivée des premières doses, 48 % de la population de plus de 12 ans est totalement vaccinée.