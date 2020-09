CRSD : l’État rétrocède 9 000m2 à Papeete, qui prévoit un complexe autour d’une marina

C’était la dernière parcelle restante; parmi celles occupées par l’armée que l’État rétrocède à l’euro symbolique aux communes polynésiennes : 9 000 mètres carrés à Fare Ute, juste avant le pont de motu Uta, anciennement partie de la base navale. La commune de Papeete a élaboré un projet à 3,5 milliards de Fcfp pour y installer une marina, un port à sec, des ateliers et des commerces, ainsi qu’un « food court », à l’horizon 2025.

Sur les 22 hectares que le Contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD) avait à rendre à plusieurs communes polynésiennes, celle-ci était la dernière parcelle. Un peu moins de 9 000 mètres carrés jouxtant la base navale, avec une façade maritime et des hangars, où étaient entreposées les pièces détachées de la base navale. La valeur estimée du terrain est de 700 millions de Fcfp, selon le haut-commissaire Dominique Sorain, qui a ajouté qu’il s’agissait là de la fin « d’une époque de la Polynésie française. Il est normal que ces cessions se fassent gratuitement. » L’État amènera également un soutien financier de 234 millions. Pour le financement des opérations de déconstruction et de dépollution des bâtiments, la commune prévoit aussi un budget de 190 millions dont 55 millions sur fonds propres, le reste provenant d’une subvention qui sera demandée dans le cadre du CRSD.

La commune a consulté un économiste, un juriste et un spécialiste des infrastructures pour déterminer le potentiel économique de la parcelle. « On est très vite arrivés à la conclusion, disait l’un d’entre eux ce mardi, que compte tenu des nouvelles règles d’urbanisme et de la vétusté des locaux, on pouvait certes faire quelque chose mais en termes de création d’emplois et de développement économique, on était assez limité. On avait estimé l’enveloppe à 400 à 500 millions pour remettre en état, et au moins une dizaine d’années pour revenir dans nos fonds. Donc on a étudié très rapidement une option plus audacieuse. »

Un projet à 3,5 milliards de Fcfp

Cette option plus audacieuse inclut dans le projet de la commune une parcelle voisine qui lui appartient déjà, et une autre qui appartient au Pays. Il s’agit donc de créer, à l’aide d’un remblai de 5 000m2, un accès à la mer pour les habitants de Papeete et de Pirae, un lieu propice aux activités nautiques avec une marina à flot pour 200 unités de 35 pieds maximum, un port à sec sur 4 niveaux pouvant parquer 330 unités de 30 pieds, et une station-service. De l’immobilier industriel et commercial, pour des activités liées à la mer, un « food court » de 1 000 m2 dont 250 m2 de terrasse, et un parking de 350 places complètent le projet. Pas question d’y accueillir des voiliers de passage, qui ont déjà la marina de Papeete, précise la commune, mais « les bateaux à moteurs que les résidents garent dans leur jardin. Il y a une forte demande. » L’exploitation pourrait être confiée soit à la commune en régie, soit à une société d’économie mixte, ou en concession à des acteurs privés. Le tout avec un chiffre d’affaires estimé à « au moins 200 millions par an ».

Le maire de Papeete, Michel Buillard, a rappelé que la commune avait acquis de l’expérience sur les grands projets avec celui de l’assainissement, « donc on sait faire. » La présence du ministre des Grands travaux René Temaharo dans son conseil municipal ne nuit pas non plus, reconnait-il. Patrick Bordet, autre élu de la commune, qui fut aussi directeur du Port autonome, sera le pilote de cette opération.

La phase d’études et d’autorisations doit durer deux ans. La phase de réalisation des travaux, deux ans de plus. C’est donc à l’horizon 2025 que cette partie de la rade sera réellement rendue aux Polynésiens.