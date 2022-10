Après deux ans d’arrêt en raison du Covid, les compétitions de cyclisme sur route repartent de plus belle. La Fédération organise le Tour Tahiti Nui du 30 octobre au 4 novembre et pour la première fois, le tour des Vahine.

Cela faisait deux ans que la Fédération tahitienne de cyclisme préparait l’événement. Du 30 octobre au 4 novembre, plusieurs dizaines de mordus de vélos s’affronteront lors du Tour Tahiti Nui composé de 7 étapes à Tahiti et Moorea. Cette 26e édition sera marquée par une nouveauté : une course féminine appelée Tour des Vahine. La Fédération qui a bien compris que les cyclistes féminines tiennent une place importante au fenua : « de plus en plus de femmes pratiquent le cyclisme localement, et à l’international, le cyclisme féminin prend de l’ampleur notamment avec le retour des femmes sur le Tour de France« , précise Taruia Krainer, conseiller technique fédéral de la FTC.

La première édition du Tour des Vahine comprendra quatre étapes. « C’est un tour cher à notre Fédération. On espère que l’on pourra organiser une 2e édition si celle-ci fonctionne bien« , nous confie le conseiller technique. Une quinzaine de femmes dont six Calédoniennes prendront le départ alors que du côté des hommes, ils seront 45 à pédaler. La fédération veut aussi profiter de l’évènement pour attirer de nouveaux licenciés. Trois initiations gratuites au cyclisme sont proposées pour les moins de 12 ans, de 8 heures à 11 heures au stade Fautaua. La licence coûte 3000 francs à l’année.

Tout le programme des compétitions est à retrouver sur la page Facebook de la FTC.