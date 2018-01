Cyril Le Gayic : « CSTP-FO n’en fait qu’à sa tête »

Le directeur général des services de la CSIP, Cyril Le Gayic, est revenu pour Radio 1 sur les raisons de la division entre sa confédération et l’intersyndicale. A l’origine du problème, le leadership imposé, selon lui, par le secrétaire général de la CSTP-FO, Angélo Frébault.

Quelques heures après l’appel au rassemblement des élus syndicaux contre la réforme des retraites lancé par l’intersyndicale mercredi, la CSIP a envoyé un communiqué à ses adhérents pour se désolidariser de cet appel. L’ancien secrétaire général et directeur général des services de la CSIP, Cyril Le Gayic, explique que plusieurs réunions ont eu lieu et que malgré la ligne fixée : « le secrétaire général de la CSTP-FO Angélo Frebault a toujours voulu n’en faire qu’à sa tête ». Cyril Le Gayic explique que la CSTP-FO a écrit le communiqué de mercredi sans son accord et sans celui de A Ti’a i Mua.

Selon Cyril Le Gayic, il y a un fossé entre le communiqué envoyé mercredi par l’intersyndicale et le courrier envoyé au Président Fritch la semaine dernière. « Il faut être cohérent, (…) pour une fois que les employeurs se sont mis d’accord avec les organisations syndicales pour présenter au gouvernement des points de vue convergents ».