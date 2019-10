Préavis de grève à la DFSE

Un préavis de grève a été déposé mardi 22 octobre à la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DFSE), pour un mouvement qui prendra effet lundi 28 octobre. Au premier plan des revendications, la création de postes et la programmation de concours, mais aussi l’obtention de jours de récupération et d’une prime de sujétion.

Les choses ne se sont pas arrangées aux affaires sociales depuis la rencontre avec la ministre, Isabelle Sachet, le 4 octobre dernier. « On était insatisfaits des réponses qu’elle nous avait apportées, qui étaient quand même un petit peu floues, » dit la représentante de A Ti’a I Mua, Claudine Laugrost. Pour rappel, c’est le débarquement de la directrice de la DFSE, Christiane Ah-Scha, qui avait rendu publiques la colère et la frustration des agents.

Hier, A Tia I mua et CSTP-FO ont déposé un préavis de grève (cf. document ci-dessous) pour lundi 28 octobre. Ils réclament entre autres des créations de postes sur un plan de recrutement pluriannuel, avec la programmation de concours en 2021 et 2022 pour intégrer les jeunes Polynésiens actuellement en formation en France. En attendant, dit la représentante A Tia I mua, le Pays bloque sans explications le recrutement d’agents en CDD sur les 6 postes actuellement vacants.

Les syndicats demandent aussi des jours de récupération supplémentaires en « reconnaissance de la surcharge de travail, de la pénibilité physique et psychologique subis par l’ensemble des agents de la DFSE », ainsi qu’une prime de sujétion en « reconnaissance des responsabilités des conseillers techniques, des chefs de cellule et bureaux ».

Claudine Laugrost évoque le type de postes manquants, notamment pour faire face aux missions qui ont été transférées de la CPS à la Direction des solidarités. Elle souhaite au moins que le Pays respecte son engagement pris l’année dernière, car seuls 12 des 24 postes promis ont été créés.

Claudine Laugrost qui rappelle qu’un audit de 2017 avait estimé à plus de 80 le nombre de postes manquants pour que la Direction des solidarités puisse remplir ses missions. Les syndicats demandent d’ailleurs des éclaircissements sur « la création d’un poste en 2020 sur trois ans pour ‘repenser l’organisation de la DFSE’ » alors que cet audit n’a pas deux ans.

Si aucun accord n’est trouvé avant lundi prochain, Claudine Laugrost estime qu’une majorité du personnel de la DFSE, y compris dans les antennes des communes, se mettra en grève lundi prochain.