Le Pays va adopter l’initiative de la « réserve civique »

Au début de la crise du Covid-19, le 19 mars dernier, Nicolas Perez avait lancé une pétition adressée au président du Pays pour la création en Polynésie française d’une « réserve civique », sur le modèle de celle qui existe en métropole. Le gouvernement s’apprête à concrétiser l’idée et à en confier la mise en œuvre à la DFSE.

La pétition lancée par Nicolas Perez, qui dans le même temps créait la page Facebook Solidarité Covid-19 pour fédérer les bonnes volontés afin d’aider les soignants, avait recueilli un peu plus de 500 signatures. Le but : « l’engagement bénévole et occasionnel de citoyens et étrangers résidents régulièrement sur le territoire, » en étant « acteur d’un ou plusieurs projets d’intérêt général, inspirés par les valeurs de la République, proposés par des organismes publics ou associatifs » dans une douzaine de domaines d’action comme la solidarité, l’insertion et l’accompagnement professionnel, l’environnement ou encore et, c’est le sujet du moment, « les interventions d’urgence en situation de crise ou d’événement exceptionnel. »

Un score relativement modeste, mais le message est passé : mercredi, Nicolas a été informé que l’idée avait été validée par le gouvernement et serait effectivement mise en œuvre par le Pays, qui va confier la mission à la Direction des solidarités, de la Famille et de l’Égalité (DFSE), en s’inspirant de plusieurs initiatives solidaires. Un fichier de bonnes volontés va être constitué sur le modèle du formulaire d’inscription de la page Facebook Je m’engage pour le fenua.

Plusieurs bénévoles ont déjà préparé la page Internet qui permettra les inscriptions à cette réserve civique. L’ estampille « Pays » va permettre à la solidarité de se mettre en place dans toute la Polynésie, espère Nicolas Perez : « Comme je leur ai dit, tant que ça ne sera pas quelqu’un du gouvernement qui prendra la parole pour faire un appel, ce n’est pas moi Nicolas Perez avec ma page Facebook qui vais réussir à convaincre des gens. »

Avec l’espoir, dit-il, que la réserve citoyenne perdure après l’épidémie de Covid-19 : « C’était mon argument principal, c’est de dire qu’on vit quand même dans un pays tropical qui est assujetti aux calamités naturelles, notamment avec le dérèglement climatique, qui va aller crescendo, ça servira aussi pour ça. »