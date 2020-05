Un appel à la solidarité pour la réussite scolaire des enfants défavorisés

L’association culturelle Wen Fa et le collectif Ohana lancent, en partenariat avec Radio1 et Tiare FM, l’opération « Tous solidaires avec nos enfants ». L’idée : récolter des dons, via la billetterie Ticket Pacific, pour offrir du matériel pédagogique et numérique à des écoles qui accueillent des enfants de familles modestes.

Collectes alimentaires, dons de masques ou de vêtements, aides aux matahiapo ou aux sans-abri… L’épidémie de coronavirus a été marquée par plusieurs appels à la générosité, souvent concentrés sur les conséquences urgentes de la crise. Pour les organisateurs de « Tous solidaires avec nos enfants » il s’agissait de s’inscrire dans un temps plus long : cette collecte de fonds a pour but de combattre les difficultés éducatives que le confinement a « mis en exergue ».

« Ce qu’on a constaté, c’est que les enfants de familles dans le besoin n’avaient pas accès à la continuité pédagogique, entre autre parce qu’elles n’étaient pas équipées sur le plan numérique », explique Patrick Yeung, le président de l’association Wen Fa. C’est en discutant avec la fondatrice du collectif Ohana, Natalia Germain, et la gérante de Radio1 et de Tiare FM Sonia Aline qu’est née l’idée d’une « cagnotte pour la réussite scolaire des enfants défavorisés ». Tout l’argent récolté d’ici le 30 juin « servira à acheter des fournitures et du matériel pédagogique, qui seront distribués avant la rentrée 2020 », pointe Sonia Aline.

Des tablettes confiées à des écoles « ciblées »

L’ampleur de cette aide dépendra bien sûr des dons. Les organisateurs veulent notamment investir dans des tablettes « équipées de logiciels pédagogiques », qui seront distribuées dans des écoles de Tahiti. Des établissement « ciblés », parce qu’ils accueillent des enfants de familles modestes, « qui peuvent avoir besoin d’une initiation à ces outils numériques, si importants dans le monde de demain », reprend Patrick Yeung, qui insiste sur « les besoins énormes » au fenua.

Ce n’est pas la première fois que Wen Fa fois s’aventure sur le terrain de l’éducation. « C’est une valeur fondamentale pour la communauté chinoise », rappelle le président de l’association culturelle, déjà impliquée dans plusieurs partenariat avec des institutions d’enseignement.

Des milieux où « les décrochages scolaires sont très fréquents »

Ohana, de son côté, apporte à l’opération sa « connaissance du terrain », comme l’explique Natalia Germain. C’est elle qui avait, en 2011, lancé ce collectif pour encourager et organiser les élans de générosité pendant la période de Noël. Chaque année jusqu’en 2019, ce sont des dizaines de bénévoles qui collectent et distribuent des jouets, des livres ou des vêtements avant de les distribuer auprès de familles dans le besoin. Le collectif a déjà participé à plusieurs autres opérations de solidarité et a développé, au fil des ans, une solide expérience en la matière. « On travaille auprès de milieux où les décrochages scolaires sont très fréquents, pointe Natalia Germain. Le confinement n’a pas aidé et a contribué à éloigner un peu plus de l’école des enfants déjà en difficulté ».