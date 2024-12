Damien Troquenet bat son record personnel et le record de Polynésie au marathon de Valence

Avec un temps de 2h24’57, Damien Troquenet a amélioré son record personnel au marathon de Valence, et battu le record de Polynésie qui tenait depuis 1983.

Le sportif de Moorea participait ce dimanche au 44e marathon de Valence (Espagne) sous le dossard 655 orné des drapeaux français et tahitien. Une course sur un parcours assez plat, qui ne présente pas de difficulté particulière, ce qui lui vaut la réputation d’être le 4e marathon le plus rapide du monde.

Et Damien Troquenet a profité de cette opportunité, sous une météo parfaite, pour améliorer son record personnel qui était de 2h28’30, réalisé en juillet 2023 : à Valence, il a réalisé un temps de 2h24’57, soit un gain de 3’33.

Il signe au passage la meilleure performance polynésienne de tous les temps, battant un record vieux de 41 ans : celui de Jean-Louis Bounhoure réalisé en1983, avec un temps de 2h25’28. Le record de Polynésie est donc enfin amélioré, de 31 secondes.

Damien Troquenet est 250e au classement général, et 21e de sa catégorie M40.

Environ 30 000 coureurs et coureuses étaient engagés sur cette épreuve, qui s’est tenue un mois après les inondations qui ont fait près de 230 morts à Valence et dans sa région. Le marathon de Valence a été remporté par le Kényan Sebastian Sawe en 2h02’05 chez les hommes – c’est la meilleure performance de l’année – et par l’Éthiopienne Megertu Alemu en 2h16’49, soit près de deux minutes d’avance sur la deuxième, et le 85e meilleur temps général.