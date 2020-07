Danse avec Vaimalama ?

Le nom de Miss France 2019 et Miss Tahiti 2018, Vaimalama Chaves, circule ces derniers jours quant à une éventuelle participation à l’émission « Danse avec les Stars », succès de la chaine TF1.

Après la chanson, pourquoi pas la danse ? Selon Télé Loisirs, notre reine de beauté, Vaimalama Chaves serait au casting de la saison 11 de « Danse avec les Stars ». Une saison qui pourrait être décalée et diffusée au printemps 2021 compte tenu des mesures sanitaires à respecter. Pour autant, le casting a d’ores et déjà commencé et notre princesse polynésienne intéresse la production. Et même si l’intéressée n’a pour l’instant pas confirmé la nouvelle, Vaimalama ne serait pas la première Miss à se frotter au parquet de « Danse avec les Stars ». Déjà cinq anciennes Miss France ont relevé le défi : Valérie Bégue, Laury Thilleman, Sylvie Tellier, Elodie Gossuin et Iris Mittenaere.

Les fans de notre Miss, désormais chanteuse très appréciée, doit se réjouir de bientôt admirer les prouesses de Vaimalama en chacha, foxtrot ou encore en salsa.

D’ailleurs Télé Loisirs propose à ses lecteurs de gagner un « pass » pour une journée 100% détox et bien-être avec Miss France 2019. Au programme : goûter healthy, conseils beautés et séance de soins au Spa, sans oublier un exemplaire dédicacé de l’album de Vaimalama, dont la sortie a été reportée à octobre prochain.