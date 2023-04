De l’Histoire et des histoires au sommaire du nouveau BSEO

Le dernier bulletin de la Société des études océaniennes, le n°358, fait la part belle aux témoignages, tranches de vie ou focus qui nous en disent long sur l’histoire du fenua et de sa région. Les auteurs se sont intéressés aux médailles de Pomare V, à la vie du mystérieux Charles van den Broek d’Obrenan, aux ambitions japonaises dans l’Océanie des années 40. Ou encore au témoignage poignant du tamari’i volontaire Georges « Toti » Durietz, qui raconte sa peur et sa soif à Bir Hakeim.

La Société des études océanienne sort ces jours-ci, avec un peu de retard, son bulletin 358, intitulés Histoire(s) tahitienne(s). Un pluriel hésitant donc, puisque le livret nous plonge comme d’habitude dans la grande Histoire au travers de plusieurs articles de spécialistes. Bruno Algan s’y intéresse par exemple aux ambitions japonaises dans le Pacifique en 1941 et 1942, au creux de la Seconde Guerre mondiale. Lorenz Gonschor signe lui un article intitulé Le projet d’ordre royal de Pomare V ou la souveraineté en suspens. Il raconte l’histoire, méconnue, de la demande du roi de Tahiti de créer un ordre « digne de son titre et de son rang », à l’image des médailles accordés par les souverains hawaiiens, mais aussi au Laos ou ailleurs dans le Pacifique. C’est Vahi Richaud, la présidente de la SEO, qui nous en parle :

Autre article au sommaire de ce bulletin, une analyse sur la présence militaire dans les établissements français de l’Océanie au début du siècle dernier, ou un portrait du mystérieux Charles van den Broek d’Obrenan qui a « laissé sa marque » à Mahina et ailleurs au fenua. On y trouve surtout un dossier de Jean-Christophe Teva Shigetomi qui a travaillé sur des enregistrements d’un tamarii volontaire originaire de Tiarei, Georges Duriétz dit « Toti ». Il y raconte, pour sa petite fille et en tahitien, le quotidien des combattants océaniens de la Seconde gGuerre mondiale, notamment à la bataille de Bir Hakeim. Un quotidien de peur de mort, mais aussi de soif :

Le bulletin n°358 de la SEO qui est paru et qui est disponible en librairie. Le 359 est en préparation il s’intéressera notamment au journal de l’Espagnol Maximo Rodriguez, qui a navigué en Polynésie entre 1774 et 1775.