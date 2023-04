Ivre, il résiste à son arrestation : 4 mois de prison avec sursis et 147 heures de TIG

Ivre en plein milieu de la chaussée, l’homme de 23 ans avait résisté lorsque les policiers avaient voulu l’interpeller.

Rébellion, outrage et violence sur des policiers. Ce sont les faits reprochés à ce jeune homme de 23 ans qui déambulait, ivre, en plein milieu de la chaussée le 13 mars dernier. Interrogé sur sa présence au milieu de la route, il a expliqué qu’il rentrait chez lui après avoir ingurgité une bouteille de rhum avec sa bande, et refusé de se ranger sur le trottoir. S’en est suivi une arrestation musclée durant laquelle il s’est débattu en donnant des coups depoing aux policiers devant une bande composée d’une vingtaine de jeunes. Le jeune homme, jusque-là sans histoire, a expliqué avoir agi sous l’effet de l’alcool et de l’effet de groupe. Après s’être fait sermonner par la juge, il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et 147 heures de TIG. Le tribunal a décidé de laisser une chance au primodélinquant d’intégrer la Marine nationale en accordant une dispense d’inscription de peine à son casier.