Décès de l’ex-tavana de Bora Bora Taratua Teriirere

L’ancien conseiller territorial entre 1967 et 1996 et maire de Bora Bora, Taratua Teriirere, s’est éteint lundi à l’âge de 90 ans.

L’ancien maire de Bora Bora, Taratua Teriirere dit « Toro », est décédé lundi à l’âge de 90 ans. Président du conseil de district de Faanui en 1962, puis maire de Bora Bora à partir de 1972, Taratua Teriirere a également été élu conseiller territorial pendant 29 ans entre 1967 et 1996. « Pour représenter les Raromatai, il se sera présenté avec succès d’abord en 1967 en 2ème position sur la liste électorale Union Tahitienne Démocratique, puis en tête de plusieurs listes, notamment le Tabura huiraataria no Raromatai ISLV en 1972, le Front uni ISLV en 1977 et le Pupu here ai’a ISLV en 1982 », précise le président de l’assemblée, Gaston Tong Sang dans un communiqué.

Gaston Tong Sang et l’ensemble des représentants de l’assemblée qui ont salué « un homme de grande valeur et de fortes convictions », « engagé, simple et disponible ». Une veillée de prière est organisée mardi à partir de 19 heures au Fare amuiraa protestant de Faanui. L’inhumation aura lieu mercredi sur l’île de Bora Bora.

Toute l’équipe de Radio 1 adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Taratua Teriirere.