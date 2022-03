Décès de Luc Laventure, figure des médias d’Outre-mer

Notre partenaire Outremers360° a perdu son capitaine. Après une vie consacrée au journalisme, aux médias et à la défense et la mise en valeur des Outre-mer, Luc Laventure est décédé à l’âge de 77 ans. Les hommages se sont multipliés ce weekend.

Le journaliste et homme de médias Luc Laventure est décédé à l’âge de 77 ans, a annoncé dimanche sa famille. Ancien directeur des antennes de France Ô – chaîne qui a disparu en 2020 – et d’Outre-Mer Première – devenu « La 1ere » – , il avait aussi fondé Outremer360°, média partenaire de Radio1, dont il était le président. Ce décès a provoqué de très nombreux hommages, en Martinique, dont il était originaire et où il avait commencé le journalisme dès 1967, mais aussi dans le reste des collectivités françaises d’Outremer comme en Métropole. « Luc Laventure a fait de l’audiovisuel français un monde où le soleil ne se couche jamais », a ainsi réagi l’Elysée dans un communiqué, en saluant « un pionnier et un modèle d’engagement pour les Outre-mer, dont il dévoilait l’éclatante diversité à tous les Français ». « Durant toute sa carrière il n’avait de cesse de valoriser les territoires ultramarins et se battait sans relâche pour que ces espaces ne soient pas oubliés dans le traitement de l’information », a pour sa part souligné le ministre des Outre-Mer, Sébastien Lecornu, dans un communiqué, rendant hommage à un « ami fidèle ».

« Infatigable et créatif »

« Il y a 4 mois, infatigable et créatif, il chauffait encore des projets », s’est attristé, pour sa part Christiane Taubira, ex-Garde des Sceaux et ex-candidate à la présidentielle. La sénatrice de Guadeloupe, Victoire Jasmin, souligne son « récent travail sur Gaston Monnerville », illustrant la contribution de Luc Laventure pour « la reconnaissance des grands hommes » et des grandes femmes de l’outre-mer français. « Il était l’affirmation de nos présences dans l’audiovisuel français (…) Sa disparition marque la fin d’une époque. Un chapitre se referme », a déclaré, également sur Twitter, le journaliste Claudy Siar, originaire de Guadeloupe. Le député européen Younous Omarjee a lui adressé une « immense reconnaissance pour tout ce qu’il a accompli pour le rayonnement des Outre-mer et leur respect ». « S’il n’est plus là où il était, il est désormais partout là où nous sommes », poursuit Serge Letchimy, président de la collectivité territoriale de Martinique, terre natale de Luc Laventure.

En Polynésie, Édouard Fritch a salué la mémoire d’un « journaliste rigoureux », et « grand défenseur des territoires ultramarins » : « Il a toujours pensé que les outre-mer étaient aux avants postes des évolutions sociétales, écrit le président du Pays. « Tu es et demeureras à jamais, un modèle d’homme des médias, d’homme de culture, d’homme de la diversité, d’homme de passerelles… Un modèle d’homme « tout court » pour moi, pour nous, et pour bien d’autres après moi, après nous », a quant à lui écrit le membre du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Vaimu’a Muliava.

Avec notre partenaire Outremer 360°