Décès de Michael Somare, ex Premier ministre de Papouasie-Nouvelle Guinée

Artisan de l’indépendance de la Papouasie-Nouvelle Guinée, Michael Somare est mort le 26 février à l’âge de 84 ans, des suites d’un cancer du pancréas. Le président Édouard Fritch lui a rendu hommage.

Considéré comme le « père de la Nation » en Papouasie-Nouvelle Guinée, Michael Somare a occupé à trois reprises les fonctions de Premier ministre de ce pays, pendant plus de quinze années, dans les années 70, les années 80, et plus récemment de 2002 à 2011.

D’abord enseignant, puis journaliste, il était entré en politique dans les années 60. Il est devenu à 39 ans le premier Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, à l’indépendance de son pays obtenue de l’Australie en 1975, et dont il fut l’un des principaux artisans.

Il a également été pendant toutes ces décennies une grande figure du Pacifique, une voix qui portait bien au-delà du monde mélanésien, dans toute la région, et sur la scène internationale également. James Marape, actuel Premier ministre, a appelé à une semaine de deuil national.

Dans un message de condoléances, le président du Pays et son gouvernement ont rendu hommage à cette « figure emblématique de l’Océanie ». Édouard Fritch avait notamment rencontré Michael Somare dans le cadre du Forum des îles de Pacifique, comme sur cette photo de septembre 2015, prise à Port-Moresby.