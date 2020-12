Décès du baroudeur Werner Bringold

Le Journaliste et photographe, Werner Bringold est décédé. Le grand voyageur était âgé de 78 ans. Les flots l’ont emmené à Tahiti où il était devenu pigiste pour les Nouvelles de Tahiti. Sa passion pour les arts océaniens l’aura animé toute sa vie.

Bien connu en Polynésie, le photographe Werner Bringold est décédé à l’âge de 78 ans. C’est sa famille qui l’a annoncé ce matin sur les réseaux sociaux. « Mon papi, Mon suisse adoré, Ma nouvelle étoile. Je te remercie, merci pour tout ! J’ai pas assez de mot, pour t’exprimer tout ce que j’ai sur le cœur. La photographie, cette passion qui animer ton quotidien, j’aimais voir cette passion chez toi, ton gagne pain, choisir les photos avec toi, te regarder choisir tes diapos avec ta loupe et partir les faire développer, avoir la dépêche et les nouvelles gratuites, être à chaque départ ou arrivée dans la dépêche mais surtout voir ta réussite quand tu organisais des expositions », a écrit sa petite-fille sur Facebook, ce samedi matin.

Né à Bâle en Suisse, Werner Bringold possède la double nationalité, française et suisse.

Son parcours professionnel est celui d’un baroudeur. En 1970, il devient technicien polyvalent des travaux maritimes pour Citra Spie Battignolles à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie et Comex Singapour. De 1989 à 2014, il pige pour le quotidien Les Nouvelles de Tahiti.

Il a participé aux festivals des arts aux Samoa en 1996 et en Nouvelle-Calédonie en 2000 (en 1995, il participe à une exposition collective photographique à l’Opatti et en 1996, il expose ses propres clichés à la mairie de Papeete pour le festival des arts aux Samoa). Il a, en outre, réalisé deux reportages photos sur San Francisco et Melbourne.

Werner Bringold a exposé ses images à de nombreuses reprises au fenua.