Décès du Covid : une minute de silence et toujours des questions

Une minute de silence a été observée ce matin à la présidence pour les disparus de l’épidémie de Covid. Un moment « nécessaire » alors que la vague meurtrière de Covid est passée. Le gouvernement appelle à ne pas relâcher la vigilance face au virus, mais ne dresse pas encore de bilan de la gestion d’une crise qui a fait du fenua un des pays les plus touchés au monde par la pandémie.

Drapeaux en berne, prière au micro, ministres et hauts fonctionnaires tête baissée sur le perron de la présidence... Comme annoncé la semaine dernière, le gouvernement a commémoré, ce matin, peu après 10h30, les disparitions du Covid. 636 décès selon le dernier compte, probablement plus en incluant les morts à domicile qui n’ont pas été comptabilisés. Au lendemain de la Toussaint, il s’agissait donc rappeler le « lourd tribut » payé par le fenua ces derniers mois. Un moment « nécessaire » a estimé Heremoana Maamaatuaiahutapu à la fin de la courte cérémonie. « On a tous souffert de la perte de membres de nos familles, a rappelé le ministre de la Culture, dont la mère, une grand-mère et une tante sont mortes de la maladie. Il fallait marquer le coup, c’est dans nos traditions ».

Édouard Fritch ou Tearii Alpha n’ont pas souhaité faire de commentaire à l’issue de la courte cérémonie. Il faut dire que le premier est très attendu sur les « décisions » promises après qu’il a exigé la vaccination du second, ainsi que celle de Gaston Tong Sang. Pas de commentaire, non plus, sur le bilan de cette vague meurtrière qui semble être enfin passée. Pourtant, les chiffres – même incomplets ou provisoires – de l’épidémie soulèvent plus que jamais des questions. Sur plus de 200 pays et territoires touchés par la pandémie, la Polynésie se classe aujourd’hui 19e en termes de mortalité du Covid. Rapporté à la population, le bilan local (2 247 décès/million d’habitants) est plus lourd au fenua qu’en France (1 799 décès), en Italie (2 190), en Chine (3 décès par million d’habitants officiellement) et ne se place pas loin derrière celui des États-Unis (2 304) ou du Brésil (2 834).

La plus forte mortalité du Pacifique

« Les gouvernements de tous les pays de ce monde ont eu des gestions très compliquées de cette épidémie », répond Heremoana Maamaatuaiautapu qui rappelle que le virus a fait 5 millions de victimes officiellement confirmées et jusqu’à trois fois plus d’après des études de surmortalité. « On est en relation avec les pays du Pacifique et c’est encore plus compliqué pour eux que pour nous », ajoute-t-il, citant notamment l’accès aux vaccins. Mais la Polynésie détient bien le triste record de mortalité Covid dans la région, loin devant la Nouvelle-Calédonie (923 décès par million d’habitants à ce jour) et Fidji (745). À quand une analyse critique de la gestion locale de la crise ? « Je laisserais les services de la direction de la Santé faire ce retour d’analyse » le moment venu, précise le ministre. En attenant, la pandémie n’étant pas terminée, il appelle à « ne pas recommencer les mêmes erreurs » et à ne pas « relâcher complètement » la vigilance face au virus.

Au dernier relevé, 20 Polynésiens sont toujours hospitalisés pour cause de covid, dont 5 en réanimation, et 14 pour des « Covid longs ». Seuls 7 nouveaux cas ont été identifiés au cours de ce long weekend et un seul nouveau décès lié à l’épidémie a été confirmé ces deux dernières semaines.