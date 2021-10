Covid : une surmortalité toujours historique en septembre

Après un macabre record de décès au mois d’août, les chiffres de l’ISPF montrent que le Covid a de nouveau engendré une surmortalité importante au mois de septembre en Polynésie. Les registres d’état-civil confirment que les chiffres de la mortalité de l’épidémie sont sous-estimés.

320 : c’est le nombre de décès enregistrés à l’état-civil pour le mois de septembre en Polynésie, toutes causes confondues. D’après l’ISPF, ce total est 2,8 fois supérieur à la moyenne mensuelle de la période 2015-2018. « Depuis 1983, une telle augmentation de la mortalité n’avait jamais été observée » commente l’Institut de la statistique qui pointe toutefois d’importantes différences de surmortalités entre classes d’âge. « Les plus touchées sont les personnes de 40 à 59 ans et de 60 à 74 ans (respectivement +209 % et +193 %), puis des 75 ans et plus (+ 179 %), détaillent les auteurs de l’étude. Contrairement au mois d’août 2021, une surmortalité est également observée chez les personnes entre 20 et 39 ans. Aucune surmortalité n’est observée chez les personnes de moins de 20 ans ». L’ISPF précise que ces chiffres pourraient évoluer dans les semaines à venir, notamment avec les retours parfois tardifs des déclarations de décès auprès des mairies.

En attendant ces données confirment que les chiffres de mortalité de l’épidémie sont sous-estimés. Le dernier bulletin épidémiologique recense 635 décès liés au Covid depuis septembre 2020, dont 492 depuis le début de la vague de variant Delta, en juillet de cette année. Les autorités sanitaires avaient déjà averti que ces chiffres pouvaient être sous-estimés, du fait de la non prise en compte de certains décès Covid survenus hors des structures hospitalières. Mi-septembre, l’ISPF avait confirmé cette sous-estimation en recensant 593 décès au mois d’août, soit une surmortalité d’au moins 460 personnes par rapport à la moyenne des années précédentes. Le bulletin épidémiologique ne recensait alors que 287 morts du Covid sur la même période.

La différence est moins marquante, mais toujours existante, pour le mois de septembre. Les décomptes épidémiologiques établissent à 175 le nombre de Polynésiens morts du Covid entre le 1er et le 30 septembre. L’ISPF, sur la base des registres d’état-civil, compte au moins 200 décès de plus que lors d’un mois de septembre moyen.

Au total, 1 810 Polynésiens sont décédés dans les neuf premiers mois de l’année. Si la mortalité Covid était entièrement éteinte fin septembre – ce qui n’a pas été le cas – et que la Polynésie retrouvait une mortalité moyenne au dernier trimestre, elle enregistrerait entre 2 180 et 2 200 décès dans toute l’année 2021. Un chiffre à comparer avec les 1 510 décès enregistrés en moyenne chaque année entre 2015 et 2019. L’année 2020 avait déjà connu une légère surmortalité du fait de la première vague de covid entre septembre et décembre. L’ISPF avait estimé cette surmortalité, en partie compensée par une mortalité inférieure entre avril et août du fait du confinement, à 6 à 7%. Le chiffre s’annonce beaucoup plus important pour 2021. Et ce même si beaucoup de personnes décédées du Covid étaient âgées ou déjà atteintes par une maladie grave.