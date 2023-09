Déchets, électricité, CGCT… Les tavana planchent sur la transition écologique à Teahupo’o

Les 48 maires de Polynésie sont attendus au PK0, où est organisé le 32e Congrès des communes à partir de ce mardi. Sur place, des partenaires institutionnels et privés venus parler de transition écologique, le thème de l’année. Mais aussi le gouvernement presque au complet, qui veut tisser plus de liens avec des tavana pour la plupart attachés au Tapura. L’occasion aussi d’avancer dans certains grands projets, dont le transfert de la gestion des déchets des communes vers le Pays, une promesse de campagne du Tavini.

Grand rassemblement au PK0. Mais pour une fois, ni taxi-boat ni planches de surf, Teahupo’o accueille le 32e congrès des communes, à partir de ce mardi. Si, après Paea, c’est « le bout de la route » qui a été choisi pour réunir les tavana cette année, c’est parce que Taiarapu-Ouest et sa commune associée sont au centre de toutes les attentions dans la préparation de l’épreuve des Jeux olympiques. En témoigne la grande réunion publique animée par Nahema Temarii vendredi soir, toujours à Teahupo’o. Mais c’est aussi, probablement, parce que le Syndicat pour la promotion des communes (SPC-PF) s’est dit que ce lieu, tiraillé entre son attachement à sa nature préservée et des pressions de développement de plus en plus marquées, était parfaitement adapté pour parler de transition écologique, le thème principal du congrès cette année. Un thème plus large qu’il n’y parait : eau potable, assainissement, gestion des déchets et électricité… L’essentiel des casse-tête qui occupent les équipes municipales à l’année.

Des maires a convaincre et à aider

Comme d’habitude, les élus locaux ne seront pas les seuls à discuter de ces sujets. Beaucoup d’acteurs institutionnels, à commencer par les agences du Pays et de l’État qui financent les communes, des intervenants appelés pour leurs expertises techniques en matière d’infrastructure ou de montages financiers, ainsi que beaucoup de partenaires privés feront le déplacement pour aller à la rencontre des 48 communes du fenua. De même que le gouvernement au grand complet ou presque : tous les ministres à l’exception de Cédric Mercadal, en déplacement, sont annoncés pour la journée d’ouverture ce mardi, et certains, comme Nahema Temarii qui veut encore une fois « expliquer » le projet JO, sont attendus pour des prises de parole plus tard dans la semaine. Mais c’est bien sûr le président Moetai Brotherson, qui sera présent à l’ouverture et à la clôture des débats avec Vannina Crolas, qui est le plus attendu.

Le président a déjà annoncé vouloir travailler davantage avec les tavana, qui étaient pour la plupart sur la liste concurrente du Tapura lors des dernières territoriales. Travailler et accompagner, avec un sujet phare, qui sera développé dès sont discours d’inauguration du congrès : la reprise en main par le Pays de la compétence de traitement des déchets qui donne tant de fil à retordre aux communes des îles ou de Tahiti. Les maires attendent aussi des précisions quant au programme d’investissement du Pays et les aides de l’État dans les énergies renouvelables, et débattront une nouvelle fois des obligations en matière d’eau potable et d’assainissement imposés par le CGCT, qui après plusieurs reports – et peut-être un nouveau ? – doivent devenir applicable en 2024.