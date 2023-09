Orages : Tahiti repasse en jaune, Rapa et les Tuamotu toujours en orange

Les fortes pluies de la nuit dernière ne se sont pas complètement éloignées. C’est le message du Haut-commissariat, qui a rappelé dans un communiqué que Rapa et les Tuamotu centre, zone comprenant notamment l’atoll de Makemo, sont toujours en vigilance orange pour orages et fortes pluies. Le risque sur Tahiti et Moorea a lui été déclassé : les îles du Vent sont depuis ce matin en vigilance jaune, comme d’ailleurs le reste des Tuamotu. Les autorités appellent tout de même à la plus grande prudence dans les déplacements, dans les zones inondables et lors des sorties en montagne.