Découvrez les dix candidates à Miss Tahiti 2018

Les noms et surtout les visages des candidates à l’élection de Miss Tahiti 2018 ont été dévoilés mercredi matin. Seule l’une de ces dix jeunes filles succédera à Turouru Temorere, Miss Tahiti 2017, lors d’une soirée placée sous le signe du Mana polynésien, le 22 juin prochain à la mairie de Papeete.

La frénésie « Miss Tahiti » a officiellement démarré mercredi matin. L’identité des dix candidates, jusque là précieusement gardée secrète, a été dévoilé à la presse. Ces jeunes filles, âgées de 19 à 25 ans, ont maintenant deux mois pour se préparer à la soirée d’élection prévue le 22 juin prochain à la mairie de Papeete. Séance de sport, travail sur l’expression en public, technique pour défilé ou encore bachotage de culture générale… Un programme intense attend les prétendantes au titre de plus belle femme de Polynésie. Mais c’est justement pour vivre ces expériences que la candidate numéro 6, Vaimalama Chaves, 23 ans, s’est présentée au concours.

Comme chaque année, l’élection de Miss Tahiti est aussi l’occasion pour des jeunes femmes réservées de prendre de l’assurance. La candidate numéro 9, Teareva Winkelstroeter, 21 ans, voit donc le concours comme un challenge personnel.

La période de préparation permettra peut-être aux candidates de trouver le Mana pour remporter la couronne. Puisque c’est justement sous le signe du Mana polynésien que le comité Miss Tahiti a placé la soirée d’élection. Un thème sous forme de challenge pour le comité. « Ce n’est pas palpable, c’est là la difficulté », explique la présidente du comité Miss Tahiti, Leiana Faugerat, « mais cette année on voulait mettre en avant la Polynésie et sa culture puisque nous sommes diffusés aussi sur France O. Pour nous c’est important que Miss Tahiti soit un peu le véhicule de la promotion de notre destination ». Et le Mana résume les multiples facettes du fenua.

L’organisation de la future élection sonne la fin du règne pour Miss Tahiti 2017, Turouru Temorere. « Une année très mouvementée entre l’élection, Miss France et le retour », explique la reine de beauté. C’est donc avec un peu de nostalgie que Turouru Temorere va remettre sa couronne, mais les candidates peuvent compter sur son expérience.

Les votes par SMS sont ouverts depuis mercredi midi. Pour voir sa candidate être élue Miss Tahiti 2018, il suffit d’envoyer Miss Tahiti + le numéro de la candidate au 75 88. Les votes du public comptent pour 25 % de la note finale. Autre chance de faire gagner sa favorite : la soirée de Gala « Red Carpet », le 2 juin sur le motu de l’Intercontinental. Lors de cette soirée, le public offrira à l’une des prétendantes une place dans le carré finale.

Pratique :

Les billets pour la soirée de Gala et l’élection sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne.