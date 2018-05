Black M : « C’est incroyable de jouer ici »

Le rappeur Black M est arrivé lundi soir à Tahiti pour son « Eternel Big Black Tour » prévu samedi soir place To’ata. Avant le show, le rappeur s’offre quelques jours de repos entre Tahiti, Bora Bora et Moorea. Même si Black M est déjà venu, le rappeur n’en revient toujours pas de donner un concert aussi loin.

Plus de 24 heures après son arrivée en Polynésie, le rappeur Black M était toujours émerveillé, mercredi matin, du « super accueil » que lui avaient réservé ses fans à la descente de l’avion. Encore un peu fatigué, l’artiste s’est dit « très très content d’être là ». Black M a déjà pu profiter du fenua avec une visite mardi à Bora Bora. « C’est comme je l’imaginais, une carte postale ». Vendredi, le rappeur et son équipe, un DJ et six danseuses, iront se détendre à Moorea avant le concert de samedi soir. Un concert toujours improbable pour le rappeur parisien, qui n’avait jamais imaginé jouer aussi loin.

Black M travaille actuellement sur un nouveau projet « assez top secret » mais qui tranche avec son univers habituel. Un premier single « Mama », dont le clip a été tourné au Mali, vient de sortir. Pour l’artiste qui s’inspire de la vie pour écrire ses chansons, ce voyage en Polynésie et surtout les Polynésiens pourraient bien lui donner quelques idées.

Après un rendez-vous raté il y a deux ans « il fallait absolument revenir, c’est la revanche » a expliqué Black M très impatient de rencontrer enfin ses fans polynésiens. Le rappeur est très proche de son public, c’est donc tout naturellement qu’il est allé à leur rencontre mercredi après-midi pour une séance de dédicaces. Black M cultive le lien avec les fans depuis l’époque de Sexion D’Assaut.

Pratique :

Les billets pour le concert de Black M sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne.