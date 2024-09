Delta et Air France veulent augmenter le nombre de leurs vols entre Los Angeles et Papeete

Le Pays doit examiner avant la fin octobre les demandes des compagnies qui desservent la Polynésie pour la saison « Hiver 2024-2025 », la période courant de la fin octobre à la fin mars. Et le fenua attire : Delta veut prolonger ses 3 rotations hebdomadaires entre Los Angeles et Papeete jusqu’au 7 juin 2025 ; sur la même route, Air France veut passer de 5 à 7 rotations hebdomadaires toute l’année.

Arrivée en Polynésie en décembre 2022, la compagnie américaine Delta Airlines s’était jusqu’à présent limitée à la saison « hiver » qui court de novembre à mars. Mais selon l’analyste aérien Ishrion, elle enteand cette fois, toujours à raison de 3 rotations par semaine avec ses propres appareils Boeing 767-300, prolonger cette desserte jusqu’au 7 juin 2025. Soit deux mois et demi de plus. Cette dérogation au rythme habituel des saisons aériennes pourrait préfigurer une future présence sur l’année entière.

Mais ce n’est pas tout. Air France, actuellement à 5 rotations hebdomadaires vers Los Angeles quelle que soit la saison, voudrait passer à 7 rotations et ce, toute l’année. Si l’on considère que Delta et Air France sont alliés au sein de SkyTeam – les deux compagnies sont aussi en partage de code sur les 5 rotations Air France – on voit bien que la concurrence s’annonce rude pour Air Tahiti Nui.

En revanche, United Airlines, dont le remplissage cumulé plafonne à 65%, prévoit de réduire ses rotations de 5 à 4 par semaine. Un chiffre qui monte à 75% pour French Bee, surtout en raison de la demande locale durant les vacances scolaires.

Pour compliquer l’équation, alors que la plateforme aéroportuaire de Tahiti-Faa’a devra attendre son nouveau concessionnaire jusqu’en janvier 2027, ce qui repousse encore la rénovation du terminal international, le Pays a aussi reçu une demande d’AirCalin, qui souhaite modifier ses horaires et demande une place sur le « slot » très convoité de 5-8h à Tahiti-Faa’a.