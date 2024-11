Après plusieurs semaines de phase « d’alerte », les autorités sanitaires ont fait passer Tahiti et Moorea en « épidémie avérée » de dengue, le dernier stade avant la situation de « crise ». La conséquence de la découverte de 93 nouveaux cas en une semaine, un nouveau pic depuis le début de la circulation de la maladie, fin 2023. La circulation du virus transmis par les moustiques se poursuit aussi dans les archipels, comme le confirme le dernier bulletin de surveillance sanitaire. De nouveaux cas ont été identifiés à Bora Bora, Rangiroa, Ua Pou, Fakarava et pour la première fois à Tikehau. Les autorités appellent plus que jamais à la vigilance – protection contre les piqûres, destruction des gîtes larvaires, consultation en cas de symptômes suspects – et doivent annoncer de nouvelles mesures de lutte qui seront mises en place dans les prochains jours.

