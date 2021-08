Départ raté pour les Tiki toa en Coupe du monde

Les Émirats arabes unis l’ont emporté sur les Tiki toa (4-3) dans les dernières minutes de jeu, cette nuit, en ouverture de la coupe du monde FIFA Beach Soccer en Russie. L’équipe polynésienne, comme plusieurs autres, est touchée par le Covid et a dû se passer d’un joueur. Malgré tout, les Tiki toa ont montré des qualités qui laissent leurs supporters espérer de prochaines victoires contre l’Espagne et le Mozambique.

Cette nuit les Tiki Toa ont perdu, (4 à 3) leur premier matche de coupe du monde de Beach Soccer, les Émirats Arabes Unis au stade de Luzhinki à Moscou. « Jamais facile d’ouvrir la Coupe du monde » concède Samuel Garcia, entraîneur de l’équipe de football de Pirae, qui a suivi le match depuis Tahiti. De son point de vue les Tiki toa n’avaient pourtant rien à envier au émirats : « athlétiquement ils y étaient ». Mais à l’entendre, c’est dans leur « coordination » qu’ils ont pêché. L’entraîneur explique : « j’ai trouvé qu’ils manquaient un peu de cohésion dans les enchaînements. Le Beach Soccer c’est beaucoup de circuits préférentiels. Il y a eu de bonne phases notamment une bonne première mi-temps. » Rien n’est encore perdu pour l’équipe de aito, « il va falloir s’accrocher, le match contre l’Espagne va être décisif », rappelle Samuel Garcia en vue du match de samedi matin. D’après lui, quand on joue une Coupe du monde, il faut affronter des équipes de niveau international, « c’est une histoire de rythme. »

Quelques heures avant, le chef de délégation polynésienne et PDG de l’OPT, Jean-François Martin annonçait en interview qu’un des joueurs était testé positif au Covid et ne pourrait donc pas participer au match. C’était également le cas de plusieurs joueurs de l’équipe adverse ainsi que de l’équipe Suisse. Le joueur polynésien en question, qui n’a pas été nommé, n’avait pas de symptômes et se portait bien.

« Tous les amoureux du football sont derrière l’équipe » et leur « souhaitent le meilleur »

Le prochain match à disputer pour les Tiki toa aura lieu samedi à 6 heures du matin heure locale. Un match qui s’annonce difficile contre les champions d’Europe en titre. L’Espagne qui a remporté son match contre le Mozambique est l’adversaire attendu par les Tiki toa et leurs supporters. Si il y avait un conseil à prendre de Samuel Garcia, ce serait de « ne pas baisser la tête, de continuer à être concentrés et soudés. » Ensuite ils devront affronter le Mozambique lundi 23 à 2 heures du matin.