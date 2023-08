Dépassez « le syndrome de l’imposteur », dit Ronny Teriipaia aux enseignants polynésiens

Le ministre de l’Éducation Ronny Teriipaia était aux côtés des enseignants de la circonscription 9 pour leur assemblée générale, ce lundi matin. L’occasion de porter en personne les messages de sa lettre de rentrée, et d’encourager les ambitions et la créativité des professeurs alors que le gouvernement réorganise les priorités de l’école au fenua.

Les enseignants de la circonscription 9 (Arue-Mahina-Hitiaa O te Ra) étaient réunis en assemblée générale ce lundi matin à l’hôtel Le Tahiti, devant le ministre, Ronny Teriipaia, qui chappait le pré-conseil des ministres pour s’adresser aux professeurs et faire la pédagogie de sa lettre de rentrée. À ses côtés, le vice-recteur Thierry Terret, le directeur de l’Éducation et des enseignements Éric Tournier, et l’inspecteur de la circonscription Moana Greig, « exemple de la maohisation des cadres » selon son ministre de tutelle. Il a encouragé l’assistance : « Il vous faut dépasser le syndrome de l’imposteur dont souffrent beaucoup trop de jeunes Polynésiens. »

Première mission de cette rentrée, la « réactivation » des compétences en français et en mathématiques : les évaluations des élèves du primaire doivent être bouclées pour la fin du mois de septembre. Il s’agit d’identifier rapidement « les élèves en situation de fragilité et de besoin », et de réajuster les enseignements et les activités pédagogiques en conséquence. Éric Tournier a invité les enseignants à poursuivre la formation continue dans ces deux matières.

Reo tahiti : une année de transition pour préparer les enseignants

La montée en puissance des langues polynésiennes, annoncée par le gouvernement Brotherson, va prendre quelque temps. Moana Greig a été choisi pour piloter le « pôle plurilingue » à la DGEE. Il précise qu’il s’agit, dans un premier temps, de déterminer comment préparer les enseignants.

En attendant que le dispositif soit pleinement opérationnel, l’accent est mis sur l’accueil des élèves en musique, avec les tumu himene : « Les langues ma’ohi ont pour but d’apaiser l’élève avec des sonorités familières », a déclaré Ronny Teriipaia, qui annonce un Heiva Himene Tumu semblable au Heiva Taure’a. Elles doivent aussi permettre une nouvelle relation avec les parents d’élèves. « Selon les secteurs il y a effectivement des demandes fortes des parents. Sur la circo 9, on a des parents qui souhaitent s’associer aux volets langue et culture », témoigne Moana Greig. Mais toujours dans cet esprit d’apaisement, et malgré les objectifs de lutte contre le décrochage, le ministre invite les enseignants à ne pas donner trop de devoirs à la maison, « source de conflits en famille ».

Encourager les professeurs à écrire des projets pédagogiques innovants

Le nouveau « pacte » avec les enseignants, mis en œuvre à l’échelle nationale sur la base du volontariat, prévoit non seulement des aides aux devoirs dans l’enceinte de l’établissement – l’opération Devoirs faits, soutien scolaire en fin de vacances sous la forme de 15 heures de cours sur 5 jours – mais aussi des projets innovants. Les professeurs avaient été appelés à faire leurs propositions avant fin juillet, mais la date butoir a été repoussée d’un mois. Thierry Terret aussi bien qu’Éric Tournier ont encouragé les professeurs à se montrer créatifs et réellement innovants. Non pas qu’ils manquent d’inspiration : « Les enseignants dans nos écoles bouillonnent d’idées », affirme Moana Greig. Pour toutes ces actions, la Polynésie dispose d’un budget supplémentaire d’un milliard et demi : « L’idée du pacte c’est aussi de proposer une revalorisation financière aux enseignants. »

Un salon du livre en mai prochain

Moana Greig veut réconcilier les élèves avec la littérature : « J’ai parlé de désert littéraire, it-il. Je souhait que sur chaque table d’élève il y ait un album de littérature, pas des photocopies qui ne donnent pas l’effet du livre. » Et pour encourager les jeunes lecteurs, un salon du livre sera organisé en mai prochain, à Mahina ou Arue, avec en amont un travail pédagogique dans les classes.