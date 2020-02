Dernière semaine pour s’inscrire sur les listes pour les municipales

A moins de deux mois du scrutin, le Haut-commissariat organisait ce matin une opération au marché de Papeete pour inviter les citoyens à vérifier si leur nom est bien sur les listes électorales. Ils ont jusqu’au 7 février pour s’inscrire, ou changer de commune, et ainsi pouvoir voter les 15 et 22 mars.

Les agents de l’État ont abordé quelques dizaines de quidam, avec la même question : « Savez-vous si vous êtes inscrits sur les listes ? ». Beaucoup le sont, ou pensent l’être. Au marché, le Haussariat proposait de vérifier en direct, sur une tablette, mais il est possible de le faire partout ailleurs en se rendant sur le site demarches.interieur.gouv.fr, dans la rubrique « Élections ».

Et si votre nom n’apparait pas, pas de panique : il reste une semaine pour s’inscrire ou même changer de commune de vote. Pour Maddgi Vaccaro, directrice de la réglementation et des affaires juridiques au Haut-commissariat, la procédure est souvent plus simple qu’on ne le pense.

Les démarches peuvent donc être faites en ligne, toujours sur le site du ministère de l’intérieur, ou dans votre mairie, armé de justificatifs d’identité et d’attache avec la commune.

Au marché, ce jeudi matin, la plupart passants étaient déjà prêt à voter. Encore faut-il se déplacer le jour du scrutin. Pour ceux qui auraient un déplacement de prévu ou risquent d’avoir un empêchement, le mieux est de faire une procuration à un membre de sa famille, un voisin ou un ami résident dans la même commune.