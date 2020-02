Dix écoles néozélandaises à Papeete pour proposer leurs séjours d’anglais

Air New Zealand organise vendredi, samedi et dimanche le « Salon de l’anglais » au centre Vaima. Séjours longs, courts, pour ados ou pour adultes… Sur place, dix écoles proposeront leurs formules en immersion complète pour étudier, mais pas seulement.

Voilà déjà 25 ans que la compagnie kiwi fait la promotion des études en Nouvelle-Zélande au fenua. Comme chaque année, elle rassemble, le temps d’un long week-end, des responsables d’écoles proposant des séjours en immersion, de 15 jours à plusieurs mois.

L’occasion pour les futurs stagiaires, « de 11 à 77 ans », de comparer les offres, comme l’explique Christel Bole, directrice d’Air New Zealand Polynésie.

Le fenua envoie 250 à 300 étudiants chaque année faire leur séjour linguistique au pays du long nuage blanc. Parmi eux, beaucoup ont pour objectif de préparer un certificat. D’autres cherchent surtout à découvrir la culture et les charmes de la Nouvelle-Zélande. Entre activités et accueil en famille, les séjours sont taillés « sur mesure », assure la responsable.

Le salon, ouvert de 8h à 17h vendredi et samedi, et jusqu’à midi dimanche, est aussi l’occasion de parler prix. Si Air New Zealand promet des offres spéciales sur place, il faut tout de même compter 250 000 francs pour deux semaines, en incluant les cours, l’hébergement, les assurances, activités ou transports sur place, mais sans les vols, dont les prix varient en fonction de la période.