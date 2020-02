Début du dépistage des passagers à l’aéroport

L’aéroport de Tahiti-Faa’a a déployé mercredi soir les mesures de protection face au coronavirus. Mesures demandées par le gouvernement afin de procéder au dépistage des passagers en provenance de pays asiatiques.

Mercredi soir, les passagers du vol Air Tahiti Nui en provenance d’Auckland ont été les premiers à être dépistés pour le coronavirus. L’installation de la caméra thermique était l’une des mesures annoncées par le gouvernement, mardi, lors de son conseil des ministres exceptionnel. Une caméra que les équipes de l’aéroport ont mis en service et utilisée pour la première fois, non sans quelques petits « couacs » au démarrage. Mais pas question de panne, assurait jeudi matin la direction de l’aéroport de Tahiti-Faa’a, contrairement à ce qui avait pu être affirmé. D’autant plus que ces problèmes techniques n’ont pas empêché le dépistage des passagers. En effet, une équipe médicale sur place a assuré la prise de température corporelle de chaque passager. Des masques ont également été distribués aux passagers qui le souhaitaient.

Les dépistages seront effectués sur chaque vol en provenance de Nouvelle-Zélande ou du Japon, les voies principales pour aller et venir en Asie, soit huit vols par semaine. À noter que la Nouvelle-Zélande a elle-même mis en place des procédures de contrôle des passagers à l’arrivée sur son sol, ce qui signifie que les voyageurs en provenance d’Asie qui transitent par Auckland sont doublement contrôlés. Le prochain est attendu vendredi matin, également en provenance d’Auckland avec Air New Zealand.