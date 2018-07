French Bee prend 10 % de part de marché en juin

La compagnie French Bee présente depuis mi-mai sur le territoire se classe troisième au nombre des passagers transportés pour juin 2018, derrière ATN et Air France, selon des statistiques publiées par Aéroports de Tahiti. Si la compagnie low coast a détourné quelques passagers aux deux compagnies historiques du territoire, pour l’instant sans trop de conséquences, ADT estime que l’arrivée de la compagnie américaine, United Airlines, au mois d’octobre, risque d’impacter plus conséquemment Air France et ATN.

Selon des statistiques publiées par Aéroport de Tahiti pour le premier semestre 2018, et rapportées par La Dépêche de Tahiti, la compagnie French Bee, opérationnelle depuis le 13 mai à Tahiti, a transporté plus de 5 700 passagers, sur le mois de juin, et cela bien que la compagnie n’ait débuté sa troisième fréquence hebdomadaire que le 21 juin.

Le taux de pénétration, c’est-à-dire la part de marché, de French Bee dans le ciel polynésien, s’établit « déjà » à 10% des clients accueillis en juin à Faa’a, tous faisceaux confondus. Avec ces résultats, la compagnie low coast se situe directement à la troisième place du classement des compagnies aériennes présentes à l’aéroport de Tahiti-Faa’a « en s’intercalant entre Air France et Air New Zealand », précise ADT.

Mais ces résultats ne sont pas sans conséquence sur les compagnies historiques implantées sur le territoire, Air France et la compagnie locale Air Tahiti Nui desservant la ligne Tahiti-USA-Métropole.

Air France voit sa clientèle diminuer de 11.1% (846 passagers en moins sur environ 6 000 en juin 2017) et Air Tahiti Nui de 3.6% (1203 passagers en moins sur environ 33 000 en juin 2017).

Si ADT estime que ces chiffres viennent matérialiser « la part inévitable de cannibalisation » provoquée par l’arrivée de French Bee, elle relativise ces résultats estimant que « le bilan global du trafic international en juin reste très positif avec une croissance de 4077 passagers (+7,8% par rapport à juin 2017) ».

Toutefois, malgré le recul enregistré en juin 2018, la compagnie locale ATN progresse de 2.8% sur les six premiers mois de l’année. A contrario Air France perd plus de 1 900 passagers (-4.9%) sur la même période.

Air New Zealand, ne semble pas impactée par l’arrivée de French Bee, affichant une augmentation de 11% pour le premier semestre, malgré une très légère baisse de 0.6% en juin 2018. Mais ADT estime qu’il conviendra d’observer si la nouvelle destination proposée par French Bee, à savoir San-Francisco, ne finira pas par détourner la clientèle polynésienne « jusqu’à là attirée par la proximité de la Nouvelle-Zélande ».

En octobre 2018, la compagnie américaine, United Airlines, compte lancer une ligne San Francisco / Papeete qui, selon ADT, impactera davantage Air Tahiti Nui et Air France que ne l’a fait French Bee. Pour ADT, cette arrivée constitue « une attaque plus frontale » sur le segment de la clientèle américaine qui est un levier majeur de rentabilité des lignes Air France et Air Tahiti Nui.