Des fa’a’apu bio ouvrent leurs portes au grand-public

Quatre producteurs bio ouvrent leurs portes au grand public ce samedi 2 et dimanche 3 septembre. Alexandre Ynam situé à Taravao, Jean-Baptiste Tavanae à Papeari, Tuhani Pugibet à Mataiea et Augustin Vonken à Vairao participent à la troisième édition des portes ouvertes des fa’a’apu bio organisée par l’association Bio Fetia.

Organisées par l’association Bio Fetia, qui labellise les produits selon les règles de la norme océanienne d’agriculture biologique, les Portes ouvertes des Fa’a’apu bio ont pour objectif de mieux faire connaitre le bio, que ce soit les produits, les agriculteurs et agricultrices certifiés, ou le label. Le grand public peut visiter ces exploitations, en étant guidé par les agriculteurs, et découvrir les pratiques agricoles biologiques. « Les objectifs sont de faire découvrir l’agriculture biologique au grand-public et de créer une première relation entre l’agriculteur et le consommateur. Les consommateurs peuvent avoir certains préjugés sur l’agriculture biologique. Les produits certifiés biologiques peuvent paraitre chers et cet événement permet de montrer tout ce qu’il y a derrière », explique Vairea Ebb, chargée de communication chez Bio Fetia.

Quatre exploitations ouvrent donc leurs portes ce week-end. Le samedi 2 septembre, le grand-public pourra aller voir Alexandre Ynam, situé à Taravao, tout récemment labellisé Bio Pacifika qui cultive sur une parcelle familiale des aubergines, des tomates, des haricots longs, maïs, concombres, etc, et Jean-Baptiste Tavanae à Papeari dont la spécialité est la courgette, l’aubergine, les concombres et des vivriers. Le lendemain, dimanche 3, au tour de Tuhani Pugibet à Mataiea qui cultive du taro, des patates douces, du manioc et des fruits, d’ouvrir ses portes. Un quatrième agriculteur, Augustin Vonken de Vairao, qui produit des tomates, des concombres, des pastèques, des melons, des asperges et des fruits et qui élève aussi des poules, ouvrira ses portes samedi et dimanche mais il sera nécessaire de s’inscrire avant de se présenter au fa’a’apu (inscriptions par mail : info@biofetia.pf ou par téléphone 87 37 49 35 ou 87 35 49 35). Les animateurs de l’association sont également sur place pour répondre aux questions sur les missions de Bio Fetia, le label et les processus de certification. Certains agriculteurs mettront des produits à la vente. « L’agriculteur vous accueillera sur le fa’a’apu, il vous fera toute la visite de l’exploitation en vous expliquant les pratiques utilisées, son histoire et son évolution. »

La première édition a été créée pour fêter les dix ans de l’association Bio Fetia et vu le succès, l’événement a été pérennisé. « Il s’agit d’une activité ludique à partager en famille et c’est également une opportunité pour les porteurs de projet d’apprendre des techniques de culture auprès de professionnels de l’agriculture biologique », explique l’association. En tout cas, l’agriculture bio gagne du terrain car l’association comptabilise, en août 2023, 111 dossiers garantis Bio Pasifika, soit le double de l’année 2021, et ce qui représente 400 hectares de surfaces certifiées en Polynésie française, et 215 adhérents (86 consommateurs et 129 producteurs et transformateurs).

• Pour connaitre en détail l’événement, les horaires ainsi que l’emplacement exacte des exploitations ouvertes, il suffit de se connecter au site internet Bio Fetia.