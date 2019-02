La chambre d’agriculture a annoncé vendredi la mise en place d’un nouvel espace de vente de fruits et légumes locaux « direct entre le producteur et le consommateur » en face du cinéma Le Majestic à Papeete, à l’initiative de producteurs locaux.

La chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) a annoncé vendredi qu’un nouveau point de vente de fruits et légumes locaux venait d’ouvrir ses portes à Papeete en face du cinéma Le Majestic. A l’initiative de la coopérative Local Farms et de l’agriculteur Kevin Lin, le nouveau point de vente mets l’accent sur « le contact direct entre le producteur et le consommateur et sur l’exigence de fraicheur que la coopérative impose à ses membres ».

Ouvert pour son premier mois de démarrage du lundi au vendredi de 7 à 16 heures et le samedi de 7 à 13 heures, le point de vente a vocation à « devenir un site de référence pour les amoureux des produits locaux ». la chambre recommande de venir avec son propre panier et annonce qu’une zone de parking annexée au point de vente est prévue et réservée pour les consommateurs.

Contact :

Coopérative Local Farms au 87 75 91 89