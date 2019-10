Des innovations maritimes durables

Le 6e Forum de l’économie bleue qui se tenait ce mardi à l’assemblée de la Polynésie française était consacré aux innovations maritimes en Polynésie française. Des innovations placées sous le signe du développement durable.

Chaque année, le cluster maritime de Polynésie française se saisit d’une problématique concernant le secteur maritime. Ce mardi se tenait le 6e forum de l’Économie bleue et celui-ci a comme axe les innovations maritimes. Et de préférence, durables : « Ne pas se lancer dans des développements économiques qui viennent perturber et endommager l’écosystème marin qui est le véritable atout de la Polynésie », comme l’indique Gérard Siu, président du Cluster maritime de Polynésie française.

Parmi les nombreux défis à relever que comporte le développement durable, il en est un qui fait l’objet d’une table ronde. Celui de l’économie circulaire qui englobe la valorisation des déchets de la pêche et de la perliculture et la gestion des déchet produits par les plaisanciers qui jettent l’ancre dans les baies de Polynésie pour de plus ou moins longues durées. Concernant les déchets de la perliculture des études pour les recycler sont en cours.

Une autre problématique qui revient fréquemment, dans les îles, c’est celle des déchets des plaisanciers, notamment celle des eaux usées. Si une réglementation existe et qui consiste à vider ces eaux à cinq milles nautiques au large, celle-ci n’est pas vraiment respectée. Le cluster envisage donc la possibilité de mettre en place des filières de retraitement de ces eaux usées.

La mise en place d’unités de traitement à un coût, qui pourrait revêtir la forme d’une taxe payable à l’avance par le biais d’Internet.

Pour autant cette taxe n’atteindrait pas des sommes astronomiques, de façon à ne pas rebuter les plaisanciers car comme le précise Gérard Siu, le tourisme nautique représente une manne pour l’économie du Pays.