Des investisseurs mais pas de date de travaux à Hao

Depuis samedi, la délégation chinoise de Tahiti Nui Ocean Foods est en Polynésie française pour participer à des réunion de travail avec le gouvernement et les services techniques du Pays dans le cadre du futur projet de ferme aquacole de Hao. En revanche, aucune date de démarrage des travaux n’a été annoncée.

Wang Cheng et l’équipe de Tahiti Nui Ocean Foods sont arrivés samedi matin à Tahiti pour une visite d’une dizaine de jours. Mardi, la présidence a annoncé que « plusieurs séances de travail avec les techniciens du Pays et les bureaux d’étude pour avancer sur les gros dossiers des ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement) » avaient eu lieu depuis ce weekend. Selon le Pays, les investisseurs chinois du projet de ferme aquacole à Hao profitent de cette visite pour « fournir, d’une manière transparente, toutes les informations techniques utiles aux études d’impact et à l’instruction des 18 dossiers ICPE ». Une visite sur place à Hao est également prévue. En revanche, aucune date de démarrage des travaux sur l’atoll des Tuamotu n’a encore été annoncée.