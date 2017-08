Le parc Paofai voit double

La première fête des jumeaux à Tahiti a été organisée mardi dans les jardins du parc Paofai. Près d’une cinquantaine de paires de jumeaux ont participé à ce rassemblement festif mais aussi informatif.

Plus d’une centaine de jumeaux et triplés se sont rassemblés mardi matin dans les jardins du parc Paofai sous une belle journée ensoleillée. L’appel avait été lancé quelques jours plus tôt par les membres de la page Facebook Jumeaux et plus de Tahiti et ses îles créée en 2015. A l’origine de ce rassemblement, les membres du groupe ont voulu décliner à Tahiti le plus grand rassemblement de jumeaux organisé en métropole à Ploucadeuc chaque 15 août depuis 1994. Aurélie Pronost, maman de deux jumeaux et co-organisatrice de l’évènement, explique avoir d’abord reçu des propositions de Bora Bora et des Marquises pour organiser cette journée en Polynésie. L’occasion d’un moment festif autour des « problématiques communes » notamment pour les parents, ou futurs parents, de jeunes jumeaux.

Au programme de la journée, des séances photos, un goûter géant et des ateliers ludiques pour les enfants et informatifs pour les parents.

Les organisateurs de la fête des jumeaux à Tahiti espèrent rééditer l’évènement l’année prochaine. D’ici là, les jumeaux et leurs parents peuvent prendre contact avec la page Facebook : Jumeaux et plus… Tahiti et ses îles.