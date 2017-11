Des magazines culinaires pour tous les goûts

A quelques semaines d’intervalle, deux magazines culinaires sortent dans les kiosques. Les seuls sur le fenua. Leurs créateurs ont décidé de surfer sur la vague médiatique des émissions de cuisine…

Il n’en existait aucun, maintenant il y en a deux. Le magazine culinaire débarque sur la Polynésie avec deux nouvelles publications sorties à quelques semaines d’intervalle : Le tama’a ! et Carrément bon. Les créateurs des deux magazines ont décidé, en même temps, de surfer sur la vague médiatique produite par les émissions culinaires radios et télé, comme l’explique la créatrice de Carrément bon, Alexandra Sigaudo-Fourny.

Le créateur de Tama’a !, Patrick Seurot, confirme qu’« il y a un grand intérêt pour ce type de contenu en Polynésie ». Les deux publications reprennent les recettes des magazines de cuisine : des fiches recettes, du shopping, des pages dédiées à un produit en particulier et des zooms sur des personnalités de la cuisine.

Bien qu’ils sortent en même temps, les deux magazines se veulent différents. Tama’a ! se défini comme un magazine de gastronomie. Pour son rédacteur en chef, Patrick Seurot, les produits polynésiens ont manqué de mise en valeur, alors qu’ils peuvent devenir un atout touristique.

De son côté, Carrément bon est plus « populaire » avec des tutos de recettes réalisées par les élèves du Lycée hôtelier. Et des fiches recettes détachables pratiques à conserver. Le magazine veut s’adresser à un public le plus large possible.

A l’ère du numérique, la sortie d’un support papier peut passer pour un pari risqué. Mais pour les créateurs des deux magazines, le papier et le Web se complètent. Les deux supports ont pris soin de créer un site Internet et une page Facebook. « Le magazine est un rythme de lecture un peu particulier » explique Patrick Seurot, ancien directeur de La Dépêche. « On prend le temps de se plonger dans le magazine, d’y revenir ».