Des morceaux de béton tombent de l’ex-hôtel du Prince Hinoi

Des blocs de béton sont tombés d’une façade de l’ancien hôtel du Prince Hinoi à Papeete dans la nuit de samedi à dimanche. Deux véhicules ont été endommagés et aucun blessé n’est à déplorer. Les propriétaires du bâtiment vétuste doivent entamer des travaux la semaine prochaine.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des fragments de béton se sont détachés de la façade du bâtiment de l’ancien hôtel Prince Hinoi, le long de l’avenue éponyme, a indiqué dimanche la mairie de Papeete dans un communiqué, confirmant une information de Polynésie la 1ère. Deux véhicules en stationnement au pied de l’immeuble on été endommagés par la chute de ces éléments. Des dégâts uniquement matériels. La police municipale et la Direction de la sécurité publique (DSP) ont sécurisé les lieux en posant un balisage et une déviation de la circulation et des piétons.

La mairie précise que dimanche matin les services techniques communaux ont pu déterminer de manière plus précise l’origine de cet incident, qui serait dû à la « fragilisation d’un débord de dalle qui se serait au fil du temps fissuré par endroit ». Les pompiers de la ville, à l’aide de leur grande échelle, sont intervenus pour détacher et purger complètement les parties encore menaçantes de manière à écarter le danger. La commune précise que les propriétaires ont été appelés à leur responsabilité. Ils doivent réaliser, la prochaine semaine, les travaux nécessaires à la sécurisation du bâtiment. En attendant, un balisage de sécurité a été mis en place.

Le bâtiment de l’ancien hôtel Prince hinoi date du début des années 1980. Il a été fermé de longues années et laissé pratiquement sans entretien. Il devrait, prochainement faire l’objet d’importants travaux de rénovation, autorisés en août 2018 par la mairie de Papeete.