Des orques aperçues aux Raromatai

Des orques ont été observées à Raiatea, Huahine et Maupiti rapporte l’association Mata Tohora. Ce sont des prédatrices et non des tueuses, précise l’association de protection des mammifères marins.



« Depuis plusieurs jours, elles sont là : Raiatea, Huahine, Maupiti…Une dizaine à 500 m de la passe de Maupiti ; 5 dont 1 jeune entre Huahine et Raiatea », indique Mata Tohora sur les réseaux sociaux ce samedi.

Rappelons que les orques sont des espèces recensées en Polynésie depuis de nombreuses années. Cette espèce est dite « nomade » car leur espace de vie est très vaste et elles se déplacent beaucoup.

A noter que la présence d’orques est assez courante au fenua. En mai 2019, des plongeurs avaient aperçu ces prédateurs du côté de Bora Bora. Il est possible d’en croiser tout au long de l’année même si elles sont plus nombreuses au moment de la saison des baleines à bosse.